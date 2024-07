Hyundai garantida no WRC em 2025, mas 2026 já não é certo…

De acordo com declarações de Cyril Abiteboul à AutoHebdo, os rumores sobre a saída da Hyundai do WRC são infundados e o francês garante que a Hyundai Motorsport estará no WRC em 2025.

São cada vez maiores os rumores da ida da Hyundai para o WEC, algo que ninguém da Hyundai para já confirma ou desmente, mas os sinais são fortes e isso pode significar a médio prazo que a Hyundai sai do WRC. Mas não em 2025, e isso foi assegurado por Abiteboul “nous serons lá em 2025” “estaremos lá em 2025”, disse à AutoHebdo.

Já quando lhe perguntaram para 2026, a ‘conversa’ já é outra, porque esse hiato de tempo já entra nas decisões que terão de ser tomadas na Coreia do Sul, e Abiteboul diz que está planeado fazer um anúncio sobre a estratégia global de desportos motorizados da Hyundai, mas não diz quando.

Resumindo, 2026 não é certo…

Mas há uma frase que pode dar algumas pistas: quando lhe perguntaram se a Hyundai teria a capacidade humana, logística e financeira para gerir dois programas ao mesmo tempo, no desporto motorizado a resposta foi célere: “a Hyundai é o 3º maior construtor do mundo. Não quero ser arrogante, mas a Alpine, que vende 5.000 carros por ano, está presente no WEC e na F1…”