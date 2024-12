Hyundai foi multada em 25.000 euros…mas ‘safou-se de boa’!

A Hyundai foi multada em 25.000 euros, com outra multa suspensa de 25.000 euros, por irregularidades nas caixas dos diferenciais traseiros dos carros i20 N Rally1 durante o WRC no Japão. A violação decorreu de um erro administrativo: as imagens no formulário de homologação mostravam um protótipo de 2021, e a Hyundai não atualizou os documentos conforme necessário. O diretor da equipa reconheceu o erro e prometeu melhorar os processos internos. Embora a desqualificação fosse a punição usual, os comissários consideraram “circunstâncias excecionais” devido à boa fé da equipa e à natureza administrativa do erro.

A desclassificação da equipa da última prova do Mundial de Ralis, o Rali do Japão nada mudaria no desfecho dos campeonatos, mas a equipa coreana teve a sorte de encontrar comissários que se decidiram por uma pena quase inédita neste tipo de casos, porque a desclassificação é na grande maioria quase certa…

O Anexo K da FIA menciona que “É dever de cada Concorrente provar aos Comissários Técnicos, Delegados e Comissários Desportivos que o seu Automóvel está em conformidade com o regulamento na sua totalidade a qualquer momento durante a Competição”