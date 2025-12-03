Hyundai encerra época frustrante com otimismo para 2026: “final de temporada muito positivo”, Andrew Wheatley
Adrien Fourmaux e Alexandre Coria concluíram o Rali da Arábia Saudita em segundo lugar, num final promissor para o seu primeiro ano ao serviço da Hyundai. Apesar de partirem para o derradeiro dia em quarto devido a uma penalização de tempo, os franceses impuseram o ritmo mais rápido na primeira especial de sábado e ascenderam ao pódio quando Mārtiņš Sesks e Takamoto Katsuta enfrentaram problemas na penúltima prova. Geriram com cautela a derradeira especial para assegurar o quarto pódio da temporada no Hyundai i20 N Rally1.
Ott Tänak e Martin Järveoja superaram um fim de semana exigente no deserto, marcando a sua última aparição no WRC antes da pausa em 2026.
O resultado em Jeddah representou um fecho positivo para a Hyundai Shell Mobis World Rally Team, num ano de 15 pódios e duas vitórias, apesar das contrariedades. A formação promete regressar mais forte ao Rallye Monte-Carlo em janeiro.
Para o diretor desportivo da Hyundai Motorsport WRC, Andrew Wheatley: “Que final fantástico para uma semana realmente desafiante para a equipa. Foi um rali difícil, mas um final de temporada muito positivo para a Hyundai Motorsport. Foi um enorme esforço de equipa por parte de todos na base e aqui no rali, que deram o seu melhor para alcançar este resultado.
Vimos uma condução tipicamente profissional de Thierry e Martijn; eles enfrentaram condições muito difíceis com uma postura e um empenho incríveis. Foi também um resultado incrível de Adrien e Alex, que levaram os seus companheiros de equipa até à etapa final e tenho a certeza de que veremos essa primeira vitória num futuro próximo.
A última palavra tem de ser para Ott e Martin – eles fizeram um trabalho fenomenal com a equipa. Não conseguimos o resultado final que queríamos com todos neste fim de semana, mas até à última etapa eles demonstraram o seu profissionalismo e apoio na criação do espírito de equipa de que precisamos para continuar a garantir mais resultados como estes.”
