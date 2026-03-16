Hyundai de volta aos bons resultados: “fomos testados até ao limite”

A Hyundai Motorsport saiu de um Safari descrito como “um dos mais duros em memória recente” com um segundo lugar de Adrien Fourmaux / Alexandre Coria e um quarto posto de Esapekka Lappi / Enni Mälkönen, além de pontos importantes de Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe no domingo. Os três i20 N Rally1 enfrentaram problemas de sobreaquecimento logo na quinta‑feira molhada, com radiadores obstruídos por lama, e começaram o rali em posições modestas. Na sexta‑feira, com piso seco, Neuville subiu a quinto com dois tempos entre os três melhores, enquanto Fourmaux e Lappi consolidavam ritmo no top 10.

O sábado virou a classificação do avesso: Fourmaux passou Neuville em Soysambu, trocaram posições em Sleeping Warrior e, já depois de uma assistência frenética em que a equipa mudou caixas, embraiagens, sistemas de refrigeração e suspensões em apenas 30 minutos, o francês assumiu em definitivo o segundo lugar, selado com uma vitória de troço na SS14. Lappi subiu a quarto, enquanto Neuville abandonou após duplos furos e danos de suspensão. No domingo, o belga voltou à estrada, assinou apenas tempos de gestão mas garantiu pontos na Power Stage e no Super Sunday, enquanto Fourmaux e Lappi optaram por uma abordagem conservadora para confirmar o resultado de equipa.

O diretor desportivo da Hyundai, Andrew Wheatley, classificou o desfecho como “um resultado excecional num Safari da era moderna”, destacando “performances incríveis de todos os membros da equipa para assegurar o primeiro e o terceiro lugar nos pontos de construtores”. Wheatley considerou que a Hyundai foi “testada até ao limite” e enalteceu “o enorme esforço das equipas, dentro e fora das especiais, para que o Adrien pudesse terminar em segundo, o EP cumprir exatamente o plano e ficar em quarto, e o Thierry demonstrar ritmo e determinação para levar o carro até ao fim em 12.º”. Concluiu que este “será um rali recordado durante muito tempo, tanto pelas condições extremas como pelo forte resultado coletivo” alcançado pela estrutura de Alzenau.

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