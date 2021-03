Hyundai confirmada na nova era híbrida do WRC

A exemplo da Ford e da Toyota, também a Hyundai confirmou a sua presença no WRC para lá do final desta época, comprometendo-se com a nova era híbrida do WRC. De acordo com um comunicado da equipa de Alzenau: “A nossa equipa abraçará um novo desafio técnico em 2022, ao desenvolvermos um carro adequado à era híbrida do Mundial de Rali, baseado no carro de estrada i20 N.

Atualmente, na nossa oitava temporada no WRC e tendo garantido dois títulos de fabricantes, o novo rumo do WRC oferece-nos uma oportunidade de reforçar a nossa vitrina das credenciais de alto desempenho e sustentabilidade da Hyundai através do desporto automóvel”, lê-se no comunicado.

Andrea Adamo, diretor de Hyundai MotorSport, está pronto para meter mãos ao trabalho: “Temos o prazer de apoiar a direção futura delineada pela FIA e pelo Promotor do WRC. Iremos desenvolver o nosso carro em torno do i20 N, que por sua vez foi inspirado pelo nosso sucesso no WRC até à data. Como uma equipa duas vezes campeã, saudamos o novo desafio e aguardamos com expetativa a bandeira Hyundai para esta nova era”, disse.

“A nossa equipa também irá competir na temporada inaugural do Pure ETCR com o Veloster N ETCR – o nosso primeiro carro de corrida elétrico – uma vez que promove ativamente a transferência de tecnologia relevante entre os carros de desporto motorizado e carros de estrada.

A introdução do sistema híbrido no WRC reforça ainda mais este compromisso.

Tendo alcançado títulos consecutivos em 2019 e 2020, o novo regulamento irá oferecer-nos um novo desafio excitante, ao mesmo tempo que reflete os valores da Hyundai Motor Company de espírito pioneiro, inovação e liderança na mobilidade futura.

“A nossa equipa existe para apoiar os objetivos globais estabelecidos pela Hyundai Motor Company, oferecendo uma plataforma credível para mostrar a tecnologia automóvel atual e futura”, acrescentou Andrea Adamo. “Somos capazes de influenciar e dar direção ao desenvolvimento dos automóveis de estrada Hyundai do futuro; esta é uma verdadeira honra e um papel que levamos incrivelmente a sério”, concluiu.