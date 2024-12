Hyundai anuncia remodelações antes do WRC 2025

“Tolga Ozakinci irá agora supervisionar as infraestruturas dos nossos eventos de rali e de competição, bem como trabalhar com os nossos fornecedores e parceiros associados, sendo alguns deles partilhados entre programas.

“Tivemos uma época de 2024 muito forte, mas não conseguimos alcançar tudo o que nos propusemos, por isso, olhando para um ano transformador para as nossas operações de desporto motorizado, passámos algum tempo a considerar como podemos simplificar a nossa organização. Por isso, temos o prazer de dar as boas-vindas ao Pablo Marcos de volta à Hyundai Motorsport como Diretor de Equipa. As suas funções são muito diferentes das que desempenhou entre 2021 e 2023, estando agora exclusivamente focado na concretização dos nossos objetivos desportivos e de desempenho no WRC.

Para Cyril Abiteboul: “Toda a gente na Hyundai Motorsport está a desfrutar de uma pausa bem merecida da competição, no entanto – como é frequentemente o caso nesta altura do ano – estamos a fazer algumas mudanças chave dentro da empresa para apoiar o nosso impulso de 2025 e adaptarmo-nos ao nosso ambiente.

O gestor do programa WRC da equipa, Christian Loriaux, vai deixar a Hyundai. O aspeto técnico do trabalho de Loriaux será desempenhado por François-Xavier Demaison.

A Hyundai Motorsport anunciou uma série de alterações na estrutura da sua equipa antes da temporada de 2025 do Campeonato do Mundo de Ralis. Pablo Marcos vai regressar à equipa sediada em Frankfurt antes da nova temporada. Marcos foi chefe de equipa na Hyundai entre 2021 e 2023, mas o diretor da equipa e presidente Cyril Abiteboul revelou que o seu trabalho será diferente desta vez.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros