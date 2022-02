Huyndai não vai fazer ralis fora do WRC com o Rally1 | AutoSport

A Hyundai Motorsport decidiu não disputar provas ‘nacionais’ e concentrar-se somente no WRC. Numa nova era de carros de ralis é provável que as equipas tentem participar em ralis regionais que os possam ajudar a preparar os seus carros, para o que vão encontrar no WRC. Há vários exemplos, e Portugal é perfeito nesse aspeto.



Por exemplo o Rali Terras d’Aboboreira é perfeito nesse aspeto como preparação para o Rali de Portugal. Já o ano passado recebeu várias equipas do WRC2/WRC3 e isso pode suceder novamente este ano. Quanto aos Rally1, a FIA pode autorizar a participação na prova de forma excecional, já que as equipas testam em ambiente competitivo e ao mesmo tempo têm tempo de antena mediático.

Contudo, a Hyundai já disse que não. Após um arranque sem brilho da campanha de 2022, o vice-diretor da equipa Julien Moncet diz que a sua equipa deve manter o foco no WRC em vez de competir em eventos de nível inferior para testar o seu i20 N Rally1.

O antigo diretor da equipa, Andrea Adamo, insistiu numa política de competição em rondas fora do WRC, num esforço para ajudar ao desenvolvimento dos carros, mas Moncet pôs esse plano no gelo, pelo menos por enquanto.



Em vez disso, a Hyundai irá concentrar-se na preparação do carro no seu novo local de testes permanente na Finlândia, bem como na sua base de verificação de sistemas na Alemanha: “Temos de nos concentrar no que estamos a fazer neste momento. Não digo que não o voltaremos a fazer, mas não nos vejo a fazer isto tão cedo. Temos de fazer funcionar a base do carro, temos de garantir que tudo está otimizado e temos todas as peças sobressalentes de que precisamos.

Sofremos de problemas de fiabilidade em Monte-Carlo e agora temos de dar prioridade a isso. Os testes que fizemos antes da Suécia têm sido bastante promissores”, disse.

A Hyundai procura recuperar no Rallye Suécia da próxima semana (24-27 de Fevereiro), após um início de temporada difícil no Rallye Monte-Carlo, no qual Thierry Neuville foi o único carro de fábrica a chegar ao fim. O belga terminou em sexto.