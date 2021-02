Hugo Magalhães: Aventura nórdica de 22 dias terminou com 11º lugar no WRC3

Hugo Magalhães marcou presença no Rali do Ártico Finlândia, novamente ao lado de Rakan Al-Rashed, num Volkswagen Polo GTI R5, terminando a prova na 11ª posição do WRC3, naquela que foi a sua melhor classificação de sempre com o piloto saudita no WRC. A prova não foi isenta de percalços, mas o resultado final é bom: “Terminámos o primeiro dia no 17° lugar do WRC3, não foi de todo um início de prova fácil, devido às com condições muito difíceis, mas também entramos um pouco a ‘nanar’, com demasiado cuidado.

O segundo dia foi muito difícil. Conseguimos subir 11 lugares na geral passando a ocupar o 29° lugar da geral e 10° na categoria WRC3, mas não nos livramos de três valentes sustos, após toques com a traseira nos famosos bancos de neve. Num deles fizemos um pião de 360°, sem saber onde íamos parar, felizmente a sorte esteve do nosso lado. Sentimos evolução, mas era preciso muito mais trabalho e horas de condução para acompanhar estes ‘bravos’.

Por fim, concluímos a prova na 29ª posição da geral e 11.º lugar do WRC3. Honestamente, estou feliz com o nosso resultado e a nossa prestação. É óbvio que desejamos sempre mais e trabalhamos para mais, mas, estamos a construir um caminho e a nossa realidade ainda não permite muito mais do que isto. Fizemos uma prova que nos orgulha e que nos deixa motivados para as próximas”, disse Hugo Magalhães depois de 22 dias seguidos por terras nórdicas.