Homenagem: Por Detrás do Capacete: Carlos Torres – o Homem e o Piloto de Ralis

No contexto do Rally de Portugal 2026, o Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha, terá patente, a partir de 5 de maio, a exposição “Por Detrás do Capacete: Carlos Torres – o Homem e o Piloto de Ralis”, que presta tributo a uma das figuras incontornáveis do automobilismo português. Nesta mostra, os visitantes poderão apreciar o célebre Ford Escort usado pelo piloto albergariense, equipamentos, troféus, medalhas, miniaturas, um friso cronológico e informação biográfica interativa.

Biografia

Campeão nacional de ralis em 1978 e uma das figuras mais marcantes do automobilismo português nas décadas de 1970 e 1980, Carlos Torres mantém-se como uma referência em Albergaria-a-Nova quase cinco décadas após a conquista do título e mais de 40 anos depois da sua morte prematura. Nascido a 18 de março de 1947 e falecido a 8 de dezembro de 1985, o piloto aveirense deixou um percurso desportivo de relevo, distinguido por resultados internos, presença internacional e sucessivas homenagens póstumas.

Da formação familiar ao reconhecimento nos ralis

Carlos Alberto Torres Marques Pires cresceu ligado ao universo empresarial da família, em Albergaria-a-Nova, onde começou por revelar aptidões comerciais no posto de abastecimento dos pais. Esse contacto precoce com o trabalho e com o público ajudou a moldar uma imagem de disciplina e proximidade que mais tarde também se refletiria na carreira desportiva.

Nos ralis, o nome de Carlos Torres ganhou dimensão nacional de forma definitiva em 1978, ano em que conquistou o Campeonato Nacional de Ralis ao volante de um Ford Escort RS 2000 Grupo 1. Esse título acabaria por ser o ponto mais alto de uma carreira em que se afirmou, igualmente, como um dos pilotos portugueses mais consistentes da sua geração.

Melhor português por quatro vezes

Ao longo da carreira, Torres foi por quatro vezes o melhor piloto português no Rali de Portugal Vinho do Porto — em 1978, 1979, 1980 e 1982 — um registo que consolidou o seu prestígio num dos palcos mais exigentes do calendário. Em 1982, alcançou ainda o quarto lugar da classificação geral, resultado que permanece entre os mais expressivos de um piloto nacional na prova.

Participou também em competições fora de Portugal, nomeadamente em Espanha e no Brasil, alargando a sua presença a um contexto internacional numa fase em que essa projeção estava longe de ser comum entre pilotos portugueses. A vitória no Grupo 1, em 1978, foi descrita mais tarde como o impulso que lhe deu confiança para um programa mais ambicioso além-fronteiras.

Morte precoce e memória duradoura

Carlos Torres morreu aos 38 anos, a 8 de dezembro de 1985, vítima de um problema cardíaco, interrompendo de forma súbita um percurso que continuava ligado aos negócios e ao automobilismo.

A notícia acentuou o impacto de uma figura que, segundo vários testemunhos reunidos ao longo dos anos, deixou marca não apenas como piloto, mas também pelo carácter determinado e pela capacidade de criar relações duradouras.

A memória de Carlos Torres continua, porém, viva. O município de Albergaria-a-Velha promoveu homenagens públicas à sua figura, incluindo uma exposição evocativa, sinal de que o legado do campeão de 1978 permanece reconhecido na terra onde nasceu e construiu a sua identidade

A Ascensão e o título de 1978

O ano de 1978 foi o “annus mirabilis” de Carlos Torres. Navegado por Pedro Almeida, Torres dominou o Campeonato Nacional de Ralis (CNR) de forma absoluta. Aos comandos do icónico Ford Escort RS 2000 MKII, o estilo de Carlos Torres não era o piloto do “espetáculo por si só”, mas sim o mestre da eficácia.

O seu título foi construído com uma regularidade impressionante – só desistiu na Volta a Portugal, por acidente – culminando a competição na famosa vitória no Rali do Algarve, onde bateu a concorrência nacional e viu as estrelas internacionais (como Hannu Mikkola) sucumbirem a problemas mecânicos.

O ‘Rei’ entre os Portugueses no WRC

Se há algo que define o pedigree de Carlos Torres é a sua performance no Rali de Portugal. Numa época em que os carros de fábrica (Grupo 4) eram inalcançáveis para os privados, Torres era o “vencedor moral” entre a armada lusa. Conseguiu o feito raríssimo de ser o Melhor Português em quatro edições, em 1978, 1979, 1980 e 1982

Em 1979, o seu 8º lugar à geral foi um resultado estratosférico, batendo muitos carros teoricamente superiores e solidificando o seu estatuto de “piloto de ralis completo” (eficaz na terra e exímio no asfalto) e em 1982, concluiu a prova a ‘tocar’ no pódio, terminando atrás do Audi Quattro de Franz Wittman.

Inteligência e fiabilidade

Carlos Torres era conhecido por uma abordagem muito profissional ao desporto, algo pouco comum entre privados na altura. Tinha uma capacidade rara de “ouvir” o carro. No Rali de Portugal, uma prova de resistência brutal, Torres sabia onde atacar e onde poupar o material, o que explica a sua taxa de chegadas ao final da prova tão elevada.

Quando Carlos Torres bateu Hannu Mikkola

Carlos Torres e Pedro de Almeida fecharam a temporada de 1978 com uma vitória marcante no Rali do Algarve, última prova do calendário, depois de Hannu Mikkola ter liderado durante largos períodos e acabado afastado por problemas mecânicos. O triunfo da dupla portuguesa, já a caminho da consagração como campeã nacional, ganhou relevo acrescido por ter surgido frente a um dos nomes mais prestigiados do panorama internacional dos ralis.

Prova decidida pela resistência

O finlandês apresentou-se no Algarve num Ford Escort, com o belga Gilbert Staepelaere inscrito como navegador, embora tenha sido este a conduzir nos troços iniciais antes de Mikkola assumir o volante e se isolar no comando da prova. A partir daí, o piloto nórdico confirmou o favoritismo e somou classificativas, mas a mecânica acabou por travar-lhe a marcha quando o carro sofreu problemas eléctricos e um incêndio, abrindo caminho à reviravolta.

Carlos Torres aproveitou esse momento com eficácia e sangue-frio, resistindo a uma prova particularmente movimentada para chegar ao comando e selar uma vitória que teve peso desportivo e simbólico. Num ano em que conquistou o seu único título de campeão nacional de ralis, o piloto português confirmou no Algarve a consistência que já vinha a demonstrar ao longo da época.

Um triunfo com valor acrescido

O impacto do resultado não se mediu apenas pela vitória final, mas também pelo nome do adversário derrotado. Hannu Mikkola era já então uma referência internacional e vinha de protagonizar, em 1978, um dos duelos mais marcantes do Rali de Portugal, terminando em segundo atrás de Markku Alén numa edição decidida por escassa margem.

Foi por isso que o desfecho algarvio assumiu contornos especiais no contexto nacional: aquilo que parecia encaminhar-se para um triunfo estrangeiro transformou-se, com o desenrolar da prova, numa discussão entre portugueses. Torres saiu por cima e reforçou, no terreno, a condição de figura maior da temporada.

Contexto e legado

A temporada de 1978 terminou, assim, com Carlos Torres e Pedro de Almeida inscritos no palmarés do campeonato nacional, ao volante de um Ford Escort RS 2000. O Algarve funcionou como fecho perfeito de uma campanha sólida, mas também como episódio raro: o dia em que uma dupla portuguesa superou, em prova, um dos grandes nomes mundiais da modalidade.

O episódio mantém valor histórico precisamente por essa conjugação de fatores — o título, o contexto internacional e a forma como a corrida mudou de mãos. Mais do que uma simples vitória, foi uma afirmação de mérito num tempo em que bater um piloto como Mikkola em solo português estava longe de ser um detalhe.