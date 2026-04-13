Histórico, Takamoto Katsuta líder do WRC: 1ª vez de um piloto japonês… e numa equipa nipónica!

Pela primeira vez na história do WRC, um piloto japonês, e logo ao volante de uma marca nipónica, a Toyota, comanda a classificação geral do Mundial de Ralis. O desfecho dramático do último troço do Rali da Croácia relegou Thierry Neuville para o sétimo lugar do campeonato, ao mesmo tempo que ‘colocou’ Takamoto Katsuta na frente.

O Rali da Croácia de 2026 terminou com um golpe de teatro que ficará nos livros de história do desporto automóvel de estrada. Takamoto Katsuta, aos comandos de um Toyota GR Yaris Rally1, venceu a prova e ascendeu à liderança do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), tornando-se o primeiro japonês a registar tal feito. O triunfo foi selado na última especial, após um erro ‘fatal’ de Thierry Neuville, que se preparava para vencer. Tinha mais de um minuto de avanço, nada mais precisava de fazer do que levar o carro até ao fim do troço, mas uma pequena desconcentração, aliada a uma zona suja e muito traiçoeira, levou a um desfecho que não aconteceu muitas vezes nos 53 anos de história do WRC.

Com a ‘promoção’ de Takamoto Katsuta, o japonês é o novo líder do Campeonato, mas caso Neuville se tivesse mantido na estrada e vencido a prova seria Elfyn Evans a liderar. Com estes resultados acentuou-se o domínio da Toyota, que ocupa agora os quatro primeiros lugares do Mundial. Atrás de Katsuta e Evans, surge o jovem Oliver Solberg em terceiro, seguido de Sami Pajari.

Para a Hyundai, Adrien Fourmaux é agora o melhor representante da marca sul-coreana, ocupando o quinto posto, enquanto Thierry Neuville caiu para a sétima posição. No campeonato de construtores, a formação de Alzenau viu a distância para a Toyota aumentar para 65 pontos, perdendo a oportunidade de recuperar terreno em solo europeu.

A Toyota tem sido muito superior, mas este foi um erro terrível de um piloto que tem dado tudo à equipa desde que esta veio para o WRC em 2014, já lá vão 12 anos. Na frente do campeonato, será muito interessante a dinâmica da luta entre quatro pilotos da mesma equipa… e ainda falta Sébastien Ogier.

em condições normais – não as que sucederam agora na Croácia – a luta será entre Evan e Solberg, e talvez Ogier se possa intrometer, se bem que este ano não começou tão bem quanto 2025 para o francês.

Classificação

1 T. Katsuta A. Johnston Toyota GR Yaris Rally1 2:51:15.8

2 S. Pajari M. Salminen Toyota GR Yaris Rally1 +20.7

3 H. Paddon J. Kennard Hyundai i20 N Rally1 +2:07.7

4 Y. Rossel A. Dunand Lancia Ypsilon HF +5:19.9

5 L. Rossel G. Mercoiret Citroën C3 +5:58.7

6 N. Gryazin K. Aleksandrov Lancia Ypsilon HF +6:17.8

7 A. Cachón B. Rozada Toyota GR Yaris +6:42.8

8 R. Korhonen A. Viinikka Toyota GR Yaris +6:54.0

9 R. Daprà L. Guglielmetti Škoda Fabia RS +7:38.1

10 E. Lindholm G. Morales Škoda Fabia RS +9:20.5

Super Domingo

1 O. Solberg 28:33.6

2 E. Evans +13.1

3 J. Armstrong +42.4

4 A. Fourmaux +48.6

5 S. Pajari +55.7