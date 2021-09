Híbridos nos Rally2 só após 2024 | AutoSport

Ao contrário do que estava previsto, a FIA vai adiar a introdução de tecnologia híbrida nos Rally2 nos próximos três anos. Ou seja, tal como os Rally1 ficam ‘congelados’ por três anos, sem ser possível às equipas mexer na tecnologia tal como está, os Rally2 vão continuar só a combustão.

E o que é que isto nos diz? Que o WRC vai ponderar muito bem o próximo passo, de modo a colocar-se o mais possível em linha com os interesses da indústria.

Yves Matton, Diretor de Ralis da FIA, assegura que no próximo ano a única mudança nos Rally2 será o combustível utilizado.

Segundo se sabe, um construtor pressionou a FIA para avançar com os sistemas híbridos também nos Rally2, mas todos os outros estavam contra, pelo que foi decidido não avançar, e assim vai continuar entre 2022 e 2024.

Como se percebe, a mudança de combustível vai redundar em poucas modificações nos carros. Gastar pouco (ou nada) era o objetivo.