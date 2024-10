Híbridos no WRC em 2025, ou não? Decisão no Conselho Mundial da FIA

Estamos a três meses do arranque do WRC 2025, e neste momento ainda não sabemos se o sistema híbrido vai ser mantido ou não. Resumindo muito a questão, as equipas “estão por tudo”, ou seja, “tanto lhes faz”.

A questão tem vantagens e desvantagens e neste ponto o que as equipas querem verdadeiramente é gastar menos dinheiro. Chegámos a um ponto em que para as equipas é indiferente se o híbrido continua ou não, e a Ford é aquela que mais ‘deseja’ que não continue, pois sabe que isso significa poupar muito dinheiro e quando se é, de longe, a equipa com menor orçamento no WRC, isso dá muito jeito…

A Hyundai já disse que apesar de estar fortemente comprometida com a eletrificação dos seus veículos de estrada, não vê o sistema híbrido como um pré-requisito para a participação no WRC.

A Toyota, marca que é pioneira na tecnologia híbrida para veículos de estrada, e sempre foi favorável ao sistema híbrido no WRC, tem como prioridade da sustentabilidade do campeonato e se possível, que venham mais equipas “ajudar à festa”.

Por fim, a M-Sport, inicialmente defendeu a introdução do sistema híbrido no WRC, mas com os constrangimentos financeiros que tem, prefere não dizer muito, mas deixa sinais claros ao referir que a nova regra de reparação de unidades híbridas pode sair muito cara às equipas.

Para bom entendedor…

A decisão final sobre o futuro dos sistemas híbridos no WRC será tomada pelo Conselho Mundial da FIA a 11 de dezembro.