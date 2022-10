Hayden Paddon vence, Kajetan Kajetanowicz ‘fatura’ no WRC2 | AutoSport

Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally2) venceu o WRC2, dominando por completo a prova enquanto Kajto Kajetanowicz foi segundo, um bom resultado que o coloca ainda mais ‘dentro’ na corrida pelo título. Já se esperava que Paddon não desse quaisquer hipóteses aos seus adversários no WRC2, e assim foi, terminando na sexta posição da geral com um Rally2, o que se justifica dado o número de abandonos.

O ‘kiwi’ liderou do início ao fim, terminando 2m33.1s à frente de Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2), com o polaco contente pelos 20 pontos nesta sua aventura pela Nova Zelândia já que isso lhe permite subir ao segundo lugar na classificação do WRC2, atrás de Andreas Mikkelsen: “Isto é tudo o que nós queríamos”, começou por dizer Paddon. “Era o que esperavam de nós e o que eu esperava. Quando se tem uma pequena liderança no primeiro dia, isso pressiona-nos a não cometer erros, pelo que apenas tentámos manter o carro na estrada”. O que conseguiu na perfeição, refira-se.

A fechar o pódio ficou um piloto muito mais habituado às corridas de circuitos, Shane Van Gisbergen. O bicampeão dos Supercar fez a sua estreia no WRC e precisou de pouco tempo para se adaptar ao Fabia, pressionando Kajetanowicz até que um furo no troço final de sábado terminou com o ‘ataque’, concluindo o rali a 52s do segundo lugar.

O campeão australiano, Harry Bates (Skoda Fabia Rally2 evo) foi quarto depois de ter demorado algum tempo a adaptar-se às mudanças nas condições dos pisos.

A fechar o top 5 ficou o piloto do Citroën C3 Rally2, Armin Kremer, que subiu ao topo da classificação da WRC2 Masters Cup, com uma vitória de classe.

Para Hayden Paddon, vencedor: “Muito bem. Temos algumas coisas a assinalar na lista, o Campeonato da Nova Zelândia, o título de Fabricantes para a Hyundai NZ e a vitória no WRC2. Cada dia tínhamos algo a ganhar e é bom quando se chega ao fim. Não foi um rali simples, era muito fácil cometer um erro. Se fosse um rali seco, teria sido mais direto para todos, mas condições complicadas é o que nos agrada”, disse.

Quanto a Kajetan Kajetanowicz: “Foi um fim-de-semana muito bem sucedido para nós! Do outro lado do mundo, trouxemos pontos muito importantes. Foi uma fantástica aventura e também o maior desafio logístico de toda a minha carreira. Senti uma enorme pressão mas tudo funcionou bem, agora Espanha, estamos na caça ao título”, disse Kajto Kajetanowicz.

Quanto a Shane van Gisbergen: “O resultado é apenas um bónus. O fim-de-semana inteiro foi bastante épico. O tempo tornou-o bastante difícil, mas foi tudo uma questão de aprender e melhorar”, disse. Agora vem aí Bathurst, no próximo fim-de-semana.