Hayden Paddon saiu mas voltou à estrada: os melhores adeptos são os dos ralis

Hayden Paddon (Hyundai) saiu de estrada na PEC12 do Rali de Monte Carlo, mas por sorte ficou numa zona em que foi possível recolocar o carro na estrada. Contudo, isso não foi tarefa fácil, pois com a zona totalmente coberta de neve, era impossível saber onde o Hyundai i20 N Rally1 teria tração, ou não. Apesar da ajuda dos espectadores, o carro chegou a deslizar lateralmente na neve depois de andar um pouco, pelo que se pode ver como estava o ‘chão’.

Felizmente, a dupla conseguiu encontrar uma zona em que foi possível meter alguma tração no chão e o carro voltou à estrada para gáudio dos adeptos.

Os ralis são mesmo um desporto em que os adeptos podem ter um efeito positivo nas provas dos concorrentes, e são “mil e uma”, as histórias em que foi o público a ‘safar’ os concorrentes. Neste caso, sem a ajuda deles, talvez não fosse possível. Veja o vídeo.