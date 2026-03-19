Hayden Paddon regressa no Rali da Croácia com o Hyundai i20 N Rally1

O piloto neozelandês Hayden Paddon revelou estar ansioso pelo regresso ao Hyundai Rally1 no Rali da Croácia, quarta ronda do Mundial de Ralis (WRC), que se realiza dentro de algumas semanas. Num comunicado partilhado nas redes sociais, o piloto destaca a preparação para um asfalto mais tradicional após o Monte Carlo, onde o objetivo foi “voltar ao jogo”.

Paddon, que partilha o Hyundai i20 N Rally1 com o copiloto John Kennard, enfatiza já se sentir “cem vezes mais pronto” para a prova croata. “O Monte foi sobre voltar ao jogo — agora é tempo de construir velocidade e confiança. John e eu mal podemos esperar!”, declarou o neozelandês, sinalizando ambições claras de evolução no campeonato do WRC.

A prova croata coincide com o 50º aniversário do Rally Otago, um dos eventos favoritos de Paddon na Nova Zelândia. Embora ausente pessoalmente, a sua estrutura PRG estará representada com seis carros em competição. “É a única desvantagem”, reconhece o piloto, que aponta uma semana intensa de preparação em ambos os hemisférios.