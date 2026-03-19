Hayden Paddon regressa no Rali da Croácia com o Hyundai i20 N Rally1
O piloto neozelandês Hayden Paddon revelou estar ansioso pelo regresso ao Hyundai Rally1 no Rali da Croácia, quarta ronda do Mundial de Ralis (WRC), que se realiza dentro de algumas semanas. Num comunicado partilhado nas redes sociais, o piloto destaca a preparação para um asfalto mais tradicional após o Monte Carlo, onde o objetivo foi “voltar ao jogo”.
Paddon, que partilha o Hyundai i20 N Rally1 com o copiloto John Kennard, enfatiza já se sentir “cem vezes mais pronto” para a prova croata. “O Monte foi sobre voltar ao jogo — agora é tempo de construir velocidade e confiança. John e eu mal podemos esperar!”, declarou o neozelandês, sinalizando ambições claras de evolução no campeonato do WRC.
A prova croata coincide com o 50º aniversário do Rally Otago, um dos eventos favoritos de Paddon na Nova Zelândia. Embora ausente pessoalmente, a sua estrutura PRG estará representada com seis carros em competição. “É a única desvantagem”, reconhece o piloto, que aponta uma semana intensa de preparação em ambos os hemisférios.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI