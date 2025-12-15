Hayden Paddon regressa ao WRC: a 2ª oportunidade de um grande piloto

Hayden Paddon vai voltar ao escalão principal do Mundial de Ralis em 2026, ao serviço da Hyundai, depois de praticamente ter dado como encerradas as hipóteses de regressar ao WRC. O neozelandês, de 38 anos, foi confirmado para partilhar o terceiro Hyundai i20 N Rally1 com Dani Sordo e Esapekka Lappi, numa formação que completa a estrutura liderada pelos titulares Thierry Neuville e Adrien Fourmaux.​

O acordo, fechado em cerca de uma semana, apanhou o próprio piloto de surpresa. Paddon admite que estava a olhar sobretudo para 2027, já com o novo regulamento, mas classifica como “um sonho tornado realidade” a possibilidade de conduzir um Rally1 na última época deste conceito técnico antes da mudança de regras.​

Oito anos depois, regresso ao “palco principal” com currículo reforçado

O Rali de Monte Carlo do próximo ano marcará a primeira participação de Paddon pela equipa de fábrica da Hyundai desde o segundo lugar no Rali da Austrália de 2018, atrás do Toyota de Jari‑Matti Latvala. Desde então, o panorama do WRC mudou profundamente: Latvala tornou‑se diretor de equipa da Toyota, surgiram os regulamentos Rally1, foi introduzido o formato de “super-domingo” e o campeonato consagrou Ott Tänak (2019), Kalle Rovanperä (2022, 2023), Thierry Neuville (2024) e um Ogier reforçado com mais três títulos (2020, 2021, 2025).​

Longe do topo do WRC, Paddon manteve‑se competitivo noutras frentes com a Hyundai i20 N Rally2, conquistando dois títulos consecutivos de Campeão da Europa de Ralis em 2023 e 2024, várias coroas nacionais na Nova Zelândia e, em 2025, o Campeonato Australiano de Ralis. Em 2022, assinou ainda vitória na classe WRC2 no regresso do Mundial à Nova Zelândia, reforçando um palmarés que ajudou a manter viva a ambição de regressar ao “palco principal”.​

Papel de “homem de equipa” e preparação para Monte Carlo

A Hyundai aposta na experiência de Paddon para somar pontos importantes ao campeonato de construtores e apoiar o desenvolvimento do i20 N Rally1, numa fase em que a marca procura responder à Toyota e à M‑Sport Ford. O próprio piloto reconhece que o foco não passa por lutar por vitórias absolutas, mas sim por desempenhar um papel de consistência, inteligência estratégica e apoio técnico, assumindo que “rali é a sua vida” e que não podia recusar a oportunidade.​

A preparação para Monte Carlo já começou: Paddon participou recentemente no Rallye National Hivernal du Dévoluy, em França, com um Hyundai i20 N Rally2, com o objetivo de se habituar aos pneus Hankook em troços de asfalto com condições semelhantes às dos Alpes. Esse teste “de inverno” permite ganhar ritmo competitivo e sensibilidade para o novo fornecedor de pneus antes de subir ao Rally1 na estreia oficial de 2026, num dos ralis mais exigentes do calendário em termos de aderência e leitura de condições de piso.