Hayden Paddon mais perto de regressar ao WRC…2 | AutoSport

Hayden Paddon revelou recentemente que está mais perto de concretizar um acordo para regressar ao Mundial de Ralis, no WRC2, com a Hyundai Motorsport, para a próxima temporada.

Depois de ter corrido pela marca coreana entre 2014 a 2018, triunfando num rali, ficou sem lugar, mas três anos depois pode estar perto do regresso. Ainda competiu numa prova com a M-Sport no WRC2 Pro em 2019, mas desde aí tem corrido na sua terra natal, a Nova Zelândia com o apoio da Hyundai local.