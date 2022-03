Hayden Paddon de volta ao WRC…2 | AutoSport

Hayden Paddon estava a fazer uma boa campanha no WRC com a equipa oficial da Hyundai em 2016 até que o acidente do Monte Carlo de 2017 foi o ponto de partida para um ano verdadeiramente mau, provavelmente muito marcado pelo que lhe sucedeu. Contudo, os anos passaram, não foi possível regressar ao mais alto nível, mas este ano já o vamos ver de volta nos troços, para já apenas no WRC2.

O piloto neozelandês Hayden Paddon delineou um programa de dois anos no WRC2, regressando desta forma à ação num Hyundai i20 N Rally2 ao lado de John Kennard.

O vencedor do Rali da Argentina de 2016 no WRC, confirmou a participação no Rali Estónia (14-17 de julho) e no Rali Finlândia (4-7 de agosto) que vão servir de preparação para o Rali Zelândia (29 de setembro – 02 de outubro). Paddon também revelou planos para uma campanha completa no WRC2 em 2023: “Estou encantado por trabalhar com a Hyundai Nova Zelândia ao embarcarmos nesta campanha de dois anos no WRC2, com o novo carro Hyundai i20N Rally2”, expressou Paddon. “Este ano, planeamos uma campanha que nos permite estar a par no desenvolvimento do Hyundai i20 N Rally2 antes duma campanha completa de sete provas em 2023 com o único objetivo de chegar ao título de campeão. Nos últimos dois anos, temos tentado tanto voltar ao WRC. Tem sido duro com tudo o que se passa no mundo. Por isso, juntamente com a Hyundai Nova Zelândia, decidimos tomar as coisas nas nossas próprias mãos, e lançar uma equipa ‘Kiwi’ para enfrentar o WRC2.

“Estou realmente entusiasmado por fazer esta campanha com a nossa própria equipa. Claro que vai ser um desafio, mas temos um objetivo claro para este programa de dois anos e vamos dar o nosso melhor para tentar atingir esse objetivo”, disse Paddon que tem na sua prova ‘caseira’ o primeiro grande objetivo: “Mal posso esperar para competir novamente nas fantásticas estradas do Rally da Nova Zelândia e mostrar do que o carro do Rally2 é capaz”.