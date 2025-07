Hayden Paddon ambiciona regresso ao WRC com equipa própria

Hayden Paddon quer criar a sua própria equipa para competir no Campeonato Mundial de Ralis.

A FIA está a tentar democratizar o topo do WRC, tornando-o financeiramente mais acessível e tecnicamente mais simples, na esperança de atrair mais participantes, incluindo equipas privadas e novos construtores, e com isso revitalizar a competição. É um movimento estratégico para garantir a longevidade e a relevância do campeonato no futuro.

Entre as várias regras já ‘alinhavadas’ estão a redução drástica de custos, o Chassis ‘Spaceframe’ e Componentes Rally2, flexibilidade no design da carroçaria. Diversidade de Motorizações (no futuro próximo) e por fim abrir oportunidades para Equipas Privadas já que a combinação da redução de custos e da simplificação técnica dos carros torna o WRC muito mais apelativo para equipas privadas e pilotos independentes.

A ideia é que pilotos que hoje competem em carros Rally2 possam ter a oportunidade real de lutar por vitórias à geral no WRC a partir de 2027, dado que os carros serão tecnicamente mais próximos dos atuais Rally2.

Novas regras abrem porta a Privados

É neste contexto que Hayden Paddon, piloto neozelandês que já passou pelo WRC onde foi piloto da M-Sport e da Hyundai Motorsport, venceu um rali em 2016, a Argentina, foi Campeão Europeu de Ralis duas vezes, em 2023 e 2024, quer agora criar a sua própria equipa para correr no WRC.

Em declarações ao Speedcafe.com, o Kiwi revelou ambicionar criar a sua própria equipa no WRC. Com a experiência na gestão da Paddon Rally Group (PRG) e na construção de carros de ralis, Paddon espera que as futuras mudanças de regulamentos permitam verdadeiramente o regresso de equipas privadas ao topo do WRC, revivendo outras eras dos ralis. O piloto neozelandês acredita que o foco deve estar no talento dos pilotos e na espetacularidade, independentemente do carro.

“Jogador-treinador” no WRC…

“Ainda não estou muito velho e sinto que ainda estou a pilotar a um bom nível”, disse Paddon à Speedcafe. “Sou uma pessoa bastante competitiva e também sou bastante realista. Se chegar a um ponto em que não acho que sou mais competitivo, então não o farei” disse Paddon, que acredita nas próximas mudanças de regulamentos, que podem trazer o Campeonato Mundial de Ralis de volta aos seus tempos áureos, onde os privados eram abundantes.

E o objetivo de Paddon é ser capaz de criar o seu próprio carro de rali: “Gostaria de construir o nosso próprio carro”, explicou Paddon.