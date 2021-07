Harri Rovanperä: “O único objetivo do Kalle é vencer o campeonato” | AutoSport

Em declarações à imprensa finlandesa, ao Rallit.fi, Harri Rovanperä reconhece que a grande ambição do seu filho é “vencer o campeonato, é o único objetivo”. Depois do triunfo de Kalle Rovanperä, no Rali da Estónia, o que o tornou no mais jovem vencedor de sempre no WRC, o ‘pai’ Rovanpera, diz que a autoconfiança que surge com a primeira vitória, pode levá-lo a poder vencer em qualquer lado. Na verdade, com o peso que lhe saiu dos ombros – embora o jovem Rovanpera nunca tenha mostrado qualquer sinal de ‘stress’ relativamente ao primeiro triunfo – agora a fasquia vai colocar-se em algo bem mais complicado do que vencer um rali, o campeonato: “Acho que Kalle tem velocidade para fazer um bom rali em qualquer lado, e agora ele tem mais condições para o fazer. Um dos pontos que acho importante é que temos uma forte rede de apoio, na forma de amigos e familiares, que facilmente lhe desviam a atenção dos ralis, quer as provas tenham corrido bem ou mal. O Kalle tem muitos amigos por perto e os seus próprios hobbies. Ele é muito calmo. Normalmente, ele não pensa muito no que aconteceu depois de um rali, e passa logo a olhar para o futuro”, disse o ‘pai’ Rovanperä, que concluiu: “O campeonato, é esse objetivo. Claro, sabemos que há muitos pilotos realmente bons, que nunca conquistaram um título de Campeão do Mundo. No entanto, esse é o objetivo do Kalle, o único”, disse. Como curiosidade, a única vitória de Harri Rovanpera sucedeu no Rali da Suécia 2001. 20 anos depois, o filho…