Harri Rovanpera ‘explica’ Kalle: “é muito forte mentalmente, sempre foi desde miúdo” | AutoSport

Falámos com Kalle Rovanpera antes da prova e perguntámos-lhe como, sendo tão jovem, parece fantástica a forma como lida com a pressão e se tinha alguma espécie de ‘mental coach’: “Não…” Mas como treinas a tua mente? Como lidas com a pressão? “Parece que até agora não precisei, talvez no futuro venha a precisar, não sei…”

Harri Rovanpera, pai do piloto, explica tudo, como é possível aos 21 anos, ter uma maturidade destas: “Ele lida muito bem com a pressão, é muito forte mentalmente, sempre foi desde miúdo. Todos os pilotos sentem pressão, mas ele consegue ignorá-la quando se senta atrás do volante”, garantiu Harri Rovanpera. Curioso o “sempre foi desde miúdo”…