Hankook troca pneus para o Rali do Chile: chuva ‘baralha contas’

A Hankook procedeu a uma alteração na atribuição de pneus para as equipas do Mundial de Ralis na véspera do Rali do Chile, respondendo a pedidos dos fabricantes. Esta decisão surge na sequência das condições meteorológicas instáveis que têm marcado a região, lançando um novo desafio estratégico para o evento de terra deste fim de semana. A questão é muito simples: piso seco = pneu duro como ‘Prime’. Só que tem chovido muito e os pisos estão ‘moles’. Portanto = pneus macios!

Mudanças climáticas levam a pedidos dos fabricantes

Originalmente, a Hankook tinha selecionado o seu pneu de terra de composto duro como pneu principal para o evento, com o pneu macio como opção. As regras estipulam que as equipas do Rally1 podem usar 28 pneus ao longo do rali, com um máximo de 20 pneus principais e 12 opcionais.

Os troços de terra do Chile são normalmente abrasivos, e por isso o pneu duro era a opção preferida, mas a chuva intensa que caiu antes do rali, a que se juntam as previsões de mais aguaceiros durante o evento e temperaturas mais baixas do que o esperado, tornaram o pneu macio o composto mais favorável.

Isto levou os fabricantes a solicitar um aumento na atribuição de pneus macios. A Hankook respondeu inicialmente aumentando a atribuição para 16 pneus macios, antes de a alterar novamente para um total de 20 pneus macios.

A decisão, que contou com o acordo unânime dos envolvidos, demonstra o compromisso da Hankook em apoiar os fabricantes no seu primeiro ano como fornecedor de pneus do WRC, adaptando-se às exigências de um desporto onde as condições podem mudar drasticamente. Como foi o caso.