Hankook Motorsport: Fórmula E, agora WRC… | AutoSport

Depois da Pirelli fornecer de forma exclusiva pneus ao WRC entre 2021 e 2024, agora é a vez da Hankook Motorsport a equipar os RC1 (Rally 1) e RC2 (Rally 2) a partir de 2025. Até à entrada da Pirelli em 2021, para lá da vitória da DMack no Rali da Grã-Bretanha de 2017, só carros equipados com pneus Michelin tinham vencido provas do WRC desde o Rali de Monte Carlo 2011. A Pirelli vai reinar até ao fim do próximo ano, 20124 depois é a vez da Hankook. Michelin, MRF e Hankook apresentaram candidaturas à FIA para os próximos três anos, e quem ganhou foi a empresa sul coreana que ficará pelo menos até 2027. Este é um passo em frente para a marca, que este ano já forneceu várias equipas nos Rally2 e Rally4 no Europeu de Ralis, tendo sido também fornecedora de pneus para o Junior ERC.

Há muito a Hankook Motorsport está nos desportos motorizados, fique com o essencial:

2022-Tornou-se o fornecedor oficial e exclusivo de pneus para o Mundial de Fórmula E da ABB FIA

2021-Selecionado como o fornecedor oficial e exclusivo de pneus da Super Taikyu Series

2020-Selecionado como o fornecedor oficial e exclusivo de pneus da 3ª geração do Mundial de Fórmula E da ABB FIA

2019- fornecedor oficial e exclusivo de pneus do Campeonato Regional de Fórmula das Américas e F4 dos EUA

Selecionado como fornecedor oficial e exclusivo de pneus da W-Series

2018-Assinatura de um contrato de fornecimento global com a Radical Motorsports e início do fornecimento de pneus na Europa, América do Norte, Médio Oriente e Coreia do Sul

2016-A Hankook-Rhys Millen Racing Team obteve o segundo lugar na Pikes Peak International Hill Climb de 2016

2014-Selecionado como o fornecedor oficial e exclusivo de pneus do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC)

A Hankook-Chris Forsberg Racing Team e a Papadakis Racing Team obtiveram o primeiro e segundo lugar na Formula Drift Pro 2014

2013-Começou a fornecer pneus para o Campeonato do Mundo de Ralis Júnior (JWRC)

2012-Selecionado como fornecedor oficial e exclusivo de pneus da Italian Superstars Series, FIA F3 Euro Series

Premiado com o segundo lugar na classe japonesa Super GT GT300

2011-Selecionado como fornecedor oficial e exclusivo de pneus da competição internacional de carros de turismo Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

A equipa Hankook-Farnbacher obteve o primeiro lugar numa classe das 24 horas alemãs de Nurburgring

A equipa Hankook-KTR obteve o primeiro lugar na primeira ronda do Super GT e o terceiro lugar na geral da época de 2011

A equipa Hankook-Chevy Camaro obteve o primeiro lugar na quarta ronda da Fórmula Drift

2010-A equipa Hankook-Farnbacher obteve o segundo lugar à geral e o vencedor de uma classe nas 24 Horas de Nurburgring, na Alemanha

Obteve o segundo lugar à geral no IRC (Intercontinental Rally Challenge) da Escócia

2009-A equipa Hankook-KTR conseguiu a ronda japonesa de Super GT2 e a Pole to Win no Rali de Suzuka

Participou nas 24 Horas de Le Mans, uma competição mundial de resistência

2005-Começou a competir em competições de desportos motorizados de classe mundial, como a série VLN da Alemanha, as 24 Horas de Nurburgring, etc. (2005-2009). Participou no Super GT do Japão (2005-2009)

2000-Avançou oficialmente para os desportos motorizados internacionais ao participar num de Rali Espanha/Reino Unido, numa competição de F3 alemã, etc.

1992-Começou a participar em desportos motorizados com o pneu de corrida Z2000 pela primeira vez a nível nacional