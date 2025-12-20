Hankook e o balanço de uma época de estreia “dura mas entusiasmante” no WRC

A Hankook encerrou a sua primeira temporada como fornecedora exclusiva de pneus do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), descrevendo o ano de 2025 como uma curva de aprendizagem exigente que permitiu recolher experiência crucial em todos os tipos de piso.

​

Os pneus foram uma enorme dor de cabeça para pilotos e equipa, não porque sejam maus, mas porque são… diferentes, e tendo em conta o nível a que se disputa o WRC, qualquer ‘fio de cabelo’ faz diferença e os pneus são uma parte muito importante de todo o processo. Os pilotos também sempre tiveram algo a dizer dos pneus Pirelli, mesmo depois de ano de adaptação dos carros às melhores e piores características dos pneus, mas em 2025, todos voltaram à estaca zero. E houve quem tenha passado o ano a tentar adaptar-se sem o conseguir…

Adaptação e relação com as equipas

Manfred Sandbichler, diretor de desporto motorizado da marca para a Europa, assumiu que o ano foi “duro e difícil”, mas marcado por uma evolução constante. “Aprendemos todos os dias, em cada ronda”, afirmou o responsável, destacando o fortalecimento das relações de trabalho com os construtores, as equipas, o promotor e a FIA.

​A entrada da Hankook no WRC implicou o desafio de fornecer pneus para todas as categorias em provas com características tão distintas como asfalto, terra, neve e pisos mistos.

​

Foco no desenvolvimento para 2026

Com base nos dados recolhidos ao longo da época, o fabricante coreano já definiu áreas prioritárias de melhoria para 2026. Sandbichler apontou os pneus de inverno como um dos focos principais, esperando progressos visíveis já no Rali da Suécia, embora prefira aguardar pelo final da prova para quantificar a evolução.

Nos pneus de asfalto, o feedback sobre os slicks tem sido encorajador, enquanto nos pneus de terra a marca reconhece que “ainda há muito trabalho a fazer”. “Desde o início ficou claro que o primeiro ano seria um ponto de partida. Vamos aprender e vamos melhorar”, garantiu o diretor.

​

Monte Carlo como destaque pessoal

Apesar de considerar cada rali um ponto alto pela sua especificidade — desde a estreia até ao fecho na Arábia Saudita, passando por Portugal —, Sandbichler elegeu o Rali de Monte Carlo como o seu favorito. “Não apenas pela história, mas porque lá encontramos tudo: seco, molhado, humidade, gelo e neve. É o maior desafio”, justificou.

Menos furos e menos aderência

Resumindo, a época de estreia da Hankook como fornecedora exclusiva do WRC em 2025 foi marcada por uma recepção geralmente positiva, embora não isenta de críticas pontuais em eventos específicos.

O momento mais crítico da temporada ocorreu no Rali da Acrópole, na Grécia. Thierry Neuville foi a voz mais crítica, afirmando que os pneus “não estavam ao nível” exigido para o campeonato, após sofrer múltiplos furos e delaminações que comprometeram a sua liderança. O belga classificou a situação como “insana”, apontando falhas de fabrico e falta de fiabilidade num evento marcado por calor extremo e pisos abrasivos.

​A Hankook reconheceu as dificuldades na Grécia, justificando-as com as condições extremas de temperatura e abrasividade, e prometeu analisar os dados para reforçar a robustez dos pneus para o futuro.

​Apesar do episódio na Grécia, a perceção geral foi de que a Hankook trouxe uma melhoria face ao fornecedor anterior em termos de resistência a furos em condições normais, embora com níveis de aderência por vezes inferiores, o que alguns fãs e pilotos consideraram positivo para o espetáculo.