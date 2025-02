Em 17 de setembro de 1991 a noticiava-se a dobradinha da Subaru no famoso Rali Manx, disputado na Ilha de Man e que contava para o Europeu de Ralis. Até aqui nada de novo, mas se dissermos que o vencedor foi um tal de Colin McRae a conversa muda de figura. Com 23 anos esta foi a primeira vitória de relevo, em ralis, do piloto escocês que aos comandos de um Subaru viria a ganhar o Mundial de Ralis quatro anos mais tarde.