Faltam 90 dias para o Rali de Portugal: a estreia de Carlos Sainz no WRC…

Corria o ano de 1987 quando, o então jovem, Carlos Sainz, de 24 anos, correu pela primeira vez num rali do Campeonato do Mundo, e logo em Portugal. O ás madrileno falou ao AutoSport em fevereiro, poucos meses antes do Rali de Portugal, onde iria correr aos comandos de um Ford Sierra Cosworth da equipa oficial britânica. “É uma experiência muito importante, um marco na minha carreira”, comentava o piloto sobre a sua participação no rali português. Tudo o que se passou depois foi história, e ainda dura, e dura, e dura…

Carlos Sainz Cenamor, nascido a 12 de abril de 1962 em Madrid, Espanha, é um renomado piloto de ralis espanhol, amplamente reconhecido pelas suas conquistas no Mundial de Ralis e no Rali Dakar. Iniciou a sua carreira no WRC em 1987, como já referimos, em Portugal, e rapidamente se destacou pela sua habilidade e determinação.

Em 1990, Sainz conquistou o seu primeiro título mundial ao volante de um Toyota Celica GT-Four, repetindo o feito em 1992. Ao longo da sua carreira no WRC, acumulou 26 vitórias em ralis mundiais e subiu ao pódio em 97 ocasiões, estabelecendo-se como um dos pilotos mais bem-sucedidos da história da modalidade.

Após encerrar a sua participação regular no WRC, Sainz voltou a sua atenção para o Rali Dakar, uma das competições de todo-o-terreno mais desafiadoras do mundo. Demonstrando a sua versatilidade e resistência, venceu o Dakar em quatro ocasiões: 2010, 2018, 2020 e 2024, cada uma delas com diferentes construtores, respetivamente com a Volkswagen, Peugeot, Mini e Audi, evidenciando a sua capacidade de adaptação a diversas máquinas e condições.

Para além das suas conquistas desportivas, Carlos Sainz é pai de Carlos Sainz Jr., piloto de Fórmula 1 que competiu por equipas como Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, rumando este ano à Williams, continuando o legado de excelência da família no automobilismo.

A carreira de Carlos Sainz Sr. é marcada pela sua longevidade e sucesso em múltiplas disciplinas do automobilismo, consolidando a sua reputação como uma lenda viva do desporto motorizado.