Gus Greensmith venceu WRC2 no Rali do México | AutoSport

Gus Greensmith estreou-se da melhor forma esta época no WRC2 com o seu novo Skoda Fabia RS Rally2, ao triunfar de forma clara no Guanajuato Rally México, com três Skoda a terminar nos três primeiros lugares da prova, ainda que Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2), tenha sido durante muito tempo o principal perseguidor do líder, o seu ex-colega na M-Sport, Gus Greensmith.

Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2 evo) começou por ser o primeiro líder nas super especiais de Guanajuato, no dia seguinte, Lindolhm manteve-se na dianteira, mas com uma curta margem face a Gus Greensmith, que no primeiro troço da tarde de 6ª feira foi para a frente, para não mais de lá sair, até ao final do rail, embora a margem tenha demorado um pouco a subir: “A partir da PE6, todo este rali esteve sob controlo para mim. Quando precisávamos de andar mais depressa, podíamos fazê-lo e depois disso, tratou-se apenas de controlar e não cometer erros. Esta é a forma perfeita de começar o ano”.

Emil Lindholm conseguiu aguentar o segundo lugar final, apesar de um susto no domingo de manhã. Adrien Fourmaux, que era segundo, numa boa luta com Lindholm, foi o primeiro a sofrer no domingo, quando teve de parar e substituir uma correia a meio do segundo troço, Otates. O revés custou-lhe mais de 17 minutos, caindo de segundo para sétimo.

Até aí e desde que chegou ao segundo lugar na PE6, por aí ficou até à PE21, quando teve o problema. No final do dia de 6ª feira estava a 8.5s de Greensmith, a meio de sábado a 17.7s, e no final a 31.6s. A luta com Lindholm estava ao rubro, o finlandês chegou ao final de sábado 6.0s segundos atrás, mas com o problema da PE21, o resultado ‘foi-se’…

Desta forma, Emil Lindholm terminou em segundo lugar, com uma vantagem confortável para Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2) que na PE4 fez um pião e ficou a 15.1s da frente, recuperou mas na PE15 um furo fê-lo ficar a 1m48s da frente, margem que não mais recuperou na totalidade. Teve ainda outros problemas, com o motor do seu Skoda a funcionar apenas em três cilindros. Curiosamente, com o terceiro lugar, é o novo líder do campeonato.

Solberg terminou o rali com um avanço de mais de dois minutos sobre o quarto classificado Kajetan Kajetanowicz. Diego Dominguez assegurou o máximo de pontos na categoria WRC3, bem como o 15º lugar na geral. O paraguaio lidera agora a classificação com o seu Ford Fiesta Rally3.