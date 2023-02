Gus Greensmith: “o novo Skoda é muito fácil de conduzir” | AutoSport

Gus Greensmith já testou o novo Skoda Fabia RS Rally2, sendo esse o seu novo desafio para 2023: uma época completa no WRC2, com a Toksport.

Greensmith está em Portugal esta semana, a correr no Rali Vieira do Minho, aproveitando os troços que percorrerá no Rali de Portugal em maio.

Quanto ao novo Skoda, até agora, as suas impressões têm sido positivas: “Tem sido claro nos últimos anos que Toksport e a Skoda têm sido os mais fortes no WRC2, e com o novo Fabia RS, não foi realmente uma decisão difícil de tomar”, começou por explicar Greensmith. “E depois de guiar o carro durante algum tempo, parece que fizemos a escolha certa.

As minhas primeiras impressões sobre o carro são de que é muito fácil de conduzir.

Na verdade, foi uma grande surpresa – parecia tão fácil, quase ao ponto de sentir que não estávamos a andar muito depressa!

Quando olhamos para os dados, porém, parece que tudo está a funcionar bem e com bom aspeto. Um carro que é fácil de conduzir é um carro que é rápido”, disse Greensmith, que revelou mais detalhes sobre a sua agenda para 2023.

Depois do Rali do México, planeia estar no início de cada rali do WRC, escolhendo depois as rondas em que irá marcar pontos: “Penso que o plano para já é basicamente fazer o resto do calendário (a partir do México). Quais as provas que escolhemos para marcar pontos, isso será decidido ao longo do ano. No México, sim, depois Croácia e Portugal, e a partir daí, decidiremos para o resto da época. Estaria a mentir se dissesse que não estava a olhar para outra coisa que não fosse ganhar o campeonato, mas com certeza que este ano há boa competição pela frente. Quem a ganhar, será muito merecedor”.