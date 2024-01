Gus Greensmith fica com a Skoda no WRC2: “quero ser campeão” | AutoSport

Gus Greensmith vai continuar com a Skoda e com a equipa Toksport em 2024. Depois da saída de Ott Tanak da M-Sport especulou-se muito face a um possível regresso do inglês à equipa de Malcolm Wilson, mas Greensmith prefere manter-se para já no WRC2, e vai tentar lutar de novo pelo título que em 2023 foi para as mãos de Andreas Mikkelsen: “Terminámos em segundo lugar, e agora o nosso objetivo é ficar um lugar mais acima e ganhar o campeonato. Quero ser campeão. Estou ansioso por continuar o meu trabalho com a Škoda Motorsport”, disse o piloto que não vai ao Rali de Monte Carlo.