Gus Greensmith com novo navegador na Sardenha | AutoSport

Gus Greensmith vai ter um novo navegador no Rali da Sardenha, já que que o seu habitual navegador, Chris Patterson, tem tem de faltar à prova italiana devido a questões pessoais. O substituto será Stuart Loudon. Recorde-se que Patterson tinha assumido o lugar de navegador de Greensmith no Rali da Croácia. Curiosamente, não é a primeira vez que Loudon substitui o navegador de Greensmith, pois substituiu Craig Parry no Rali da Alemanha em 2018, após um acidente em testes pré-evento. Loudon é o habitual navegador de Matthew Wilson nos testes