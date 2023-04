Gus Greensmith as diferenças Rally1/Rally2: “As coisas passam-se muito mais devagar…” | AutoSport

Gus Greensmith trocou a M-Sport/Ford e os Rally1 pelo WRC2 e a Skoda este ano e a primeira prova que fez com o Fabia RS Rally2…venceu facilmente. Enquanto não se ‘embrenha’ mais no campeonato, que vai ser muito competitivo, oportunidade para lhe perguntar como se pode comparar o Fabia com o Ford Puma rally1 que guiou o ano passado: “Obviamente, a principal diferença é a falta de potência; atualmente estamos em 300 cv e depois com o Rally1 estávamos em 550 (às vezes), por isso são 250 cv abaixo. Essa é a principal diferença. As coisas passam-se muito mais devagar agora, por isso era fácil processar o que se estava a passar, mas para além disso o estilo geral de condução é o mesmo.

Obviamente, tem de se concentrar um pouco mais na saída das curvas porque és muito mais castigado se cometes um erro e se perde o ímpeto num Rally2 como o Fabia. Nos Rally1 tens potência.

Mas uma das chaves para fazer um carro de Rally2 muito forte é facilitar a condução para não cometer erros e se conseguir minimizar o número de erros, e ainda minimizar o número de vezes que se perde esse impulso. O que é tão importante, e é isso que conseguiram isso no Skoda Fabia RS Rally2.”