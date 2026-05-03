Guia do Espetador do Rally de Portugal: Paredes nos dias 6 e 9 de maio

Os ralis estão de volta a Paredes com a 59ª edição do WRC Vodafone Rally de Portugal, prova organizada pelo ACP- Automóvel Clube de Portugal, de 7 a 10 de maio. Nos dias 6 e 9 de maio, Paredes irá contar, uma vez mais, com o Shakedown Baltar/Paredes e a classificativa com dupla passagem.

Na quarta-feira, 6 de maio, às 13h01, Paredes recebe a passagem dos primeiros pilotos no tradicional Shakedown Baltar/Paredes. No sábado, 9 de maio, a prova classificativa tem dupla passagem às 11h05 e às 18h05.

O bilhetes do WRC Vodafone Rally de Portugal já estão à venda e pode ser comprados online (https://rallydeportugal-paredes.bol.pt/) por 15 euros para o lugar de peão e de 30 euros para as bancadas. O bilhete é válido apenas para um dia. Bilhete pago a partir dos três anos de idade.

Os bilhetes encontram-se à venda, ainda, no CCP – Centro Cultural de Paredes. Terça a sexta entre as 9h00 e as 19h00, aos sábados das 10h00 às 13h00.

A bilheteira do kartódromo de Baltar estará aberta nos dias das provas (horários a confirmar).

Shakedown Paredes-Baltar

Horário – Das 15:01 às 19:30

No coração do Concelho de Paredes, Baltar e o seu circuito recebem de braços abertos a caravana do Vodafone Rally de Portugal naquela que é conhecida como a derradeira prova teste.

Com os cinco quilómetros, setecentos e vinte metros, o Shakedown assume-se como o palco ideal dos últimos acertos e afinações dos carros de todas as equipas, para os exigentes dias que se seguirão nesta competição.

No interior do circuito de Baltar, os espectadores conseguirão acompanhar a espetacular progressão dos concorrentes nos últimos 800 metros.

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SS14/18 — Paredes

Horário – 1.ª passagem às 11:05 I 2.ª passagem às 18:05

A grande novidade de 2023 foi a inclusão da prova especial de classificação de Paredes. O percurso aproveita em parte o percurso do shakedown vindo a terminar no mesmo sítio, o Circuito de Baltar. O troço tem de tudo, desde zonas muito rápidas a zonas lentas, em campo aberto, no meio de eucaliptais no que será um excelente desafio para os pilotos.

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