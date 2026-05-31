Gryazin resiste ao ataque de Cachón e vence WRC2 no Rali do Japão

Nikolay Gryazin venceu na categoria WRC2 no Rali do Japão, após resistir a uma forte e persistente pressão de Alejandro Cachón. A bordo do Lancia Ypsilon HF Integrale, o piloto búlgaro segurou a liderança na derradeira etapa da prova, beneficiando de um erro do seu rival espanhol no último troço. Com este resultado, Gryazin ascendeu ao topo do Campeonato do Mundo de Pilotos de WRC2.

Gryazin iniciou o último dia de competição com uma vantagem magra de 5,7 segundos sobre o Toyota GR Yaris Rally2 de Cachón. O piloto espanhol entrou ao ataque e reduziu a diferença para 4,2 segundos na primeira passagem por Nukata. Contudo, a resposta do búlgaro foi imediata no troço seguinte, em Lake Mikawako, voltando a dilatar a margem para lá dos cinco segundos.

A intensidade do duelo subiu de tom nas duas passagens pela super especial de Kuragaike Park. No primeiro confronto, os dois pilotos rubricaram uma igualdade absoluta, cruzando a célula de cronometragem com tempos idênticos, o que ilustrou o equilíbrio técnico verificado ao longo de todo o fim de semana.

Ataque final de Cachón e o desfecho na Power Stage

A decisão ficou guardada para as duas últimas classificativas. Na penúltima especial, Cachón desferiu um ataque fortíssimo, sendo 2,9 segundos mais rápido do que Gryazin. A diferença entre ambos encolheu para uns escassos 2,8 segundos antes da Power Stage. Confiante na revalidação do triunfo em solo nipónico, o espanhol sublinhou a exigência do momento: “Isto sim, é um ataque a sério. Vou vencer, tenho a certeza absoluta. Será épico.”

Contudo, a previsão não se materializou. No troço final, Cachón prendeu uma roda numa vala de drenagem, originando um pião que levou o Toyota a tocar numa árvore. Apesar de os danos terem sido apenas estéticos, o incidente quebrou o ritmo do espanhol, permitindo a Gryazin respirar fundo e carimbar a vitória com uma vantagem final de 18,3 segundos.

Liderança do Mundial

Este triunfo representou a primeira vitória de Nikolay Gryazin no WRC2 desde a edição de 2025 do Rali do Japão. Visivelmente satisfeito na hora de fazer o balanço a uma prova disputada ao limite, o piloto búlgaro destacou a exigência psicológica da corrida: “Quando temos a luta controlada desde o início e algo acontece, tudo se torna calmo. Mas quando temos de atacar ao limite todos os dias, a emoção é completamente diferente.”

Com os pontos somados em solo asiático, Gryazin assumiu o comando isolado do Mundial de WRC2 com quatro pontos de vantagem sobre o seu colega de equipa Yohan Rossel, seguido de Léo Rossel e Roope Korhonen. Por sua vez, o segundo lugar permitiu a Alejandro Cachón ascender à quinta posição da tabela classificativa geral.