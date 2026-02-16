Grégoire Munster: do Dakar ao WRC, um incansável apaixonado pelos ralis
Grégoire Munster, piloto luxemburguês, tem vivido um período de grande atividade no mundo dos ralis. Apesar de uma temporada part-time, Munster tem estado 100% envolvido, desde o Dakar ao Rali de Monte Carlo, passando pelo roll-out do Hyundai i20 N Rally1 e, mais recentemente, como consultor do WRC no Rali da Suécia.
O ano de 2026 começou com o Dakar, um desafio extremo que exige resistência física e mental. Seguiu-se o Rali de Monte Carlo, conhecido pelas suas condições imprevisíveis. Munster também participou no ‘roll-out’ do Hyundai i20 N Rally1, fornecendo feedback valioso, dada a sua experiência nos Rally1.
No Rali da Suécia este “do outro lado”, com os media. Munster demonstra um compromisso total com o desporto motorizado, e apesar dos seus dotes de pilotagem não sejam de exceção, a sua paixão é notável, quer seja a competir, a testar ou a comentar. Este inverno, tem atravessado diferentes superfícies e contextos, mantendo-se sempre no centro da ação.
