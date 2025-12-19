Grégoire Munster de Ford Puma Rally1 no Monte Carlo

Grégoire Munster vai disputar o Rali de Monte Carlo 2026 ao volante de um Ford Puma Rally1. A decisão confirma um início de ano particularmente intenso para o piloto luxemburguês, que chegará diretamente do Rali Dakar para os troços monegascos.​ Numa curta mensagem nas suas redes sociais, Munster resumiu o desafio com a frase “Diretamente do Dakar para o Rali Monte Carlo… janeiro vai ser puxado”, espelhando a exigência logística e física de encadear duas competições de topo em poucos dias. Nada que Sébastien Loeb já não tenha feito, quando correu com o BRX Hunter da Prodrive em 2022 no Dakar, onde foi segundo e dias depois, foi vencer o Rali de Monte Carlo com o Ford Puma Rally1 Hybrid.

A presença de Munster aumenta a line-up da M-Sport para três carros, mas apesar desta confirmação, o programa de Munster para o restante campeonato permanece indefinido.