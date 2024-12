Grégoire Munster assegura WRC 2025 com a M-Sport/Ford

Grégoire Munster assegura segunda temporada completa com a M-Sport no WRC 2025

Grégoire Munster e a M-Sport Ford continuarão a parceria no Campeonato do Mundo de Ralis em 2025, com o luxemburguês confirmado para mais uma temporada completa ao volante do Puma Rally1. Munster, que estreou uma campanha completa na categoria principal em 2024, tornou-se o primeiro nome oficial na formação da M-Sport para o próximo ano, após a saída de Adrien Fourmaux, que conquistou cinco pódios este ano e recentemente anunciou a sua transferência para a Hyundai Motorsport.

Ao lado do copiloto belga Louis Louka, que permanecerá com ele na nova temporada, Munster mostrou alguma evolução em 2024, com três resultados entre os cinco primeiros. Um dos destaques foi no Rali do Chile, onde alcançou três tempos mais rápidos em condições difíceis de nevoeiro, demonstrando o potencial da jovem dupla de 25 anos.

Sobre os objetivos para 2025, Munster afirmou que: “o objetivo é continuar o nosso progresso na categoria principal e melhorar a partir do ponto em que terminámos em 2024. É claro que isso significa ter como objetivo terminar entre os cinco primeiros, com o quarto lugar da geral, e, eventualmente, também alguns lugares no pódio. Estou entusiasmado por ver o que conseguimos fazer” começou por dizer Munster que também destacou a satisfação em permanecer na M-Sport: “Estou ansioso pelo próximo ano e por ter a oportunidade de voltar a conduzir o Puma, especialmente com a boa estrutura e ambiente da equipa M-Sport.”

Já Richard Millener, diretor da equipa M-Sport Ford, regozijou-se pela continuidade de Munster: “Gostei muito de trabalhar com o Grégoire e o Louis este ano, por isso tê-los de volta em 2025 é muito positivo para mim.

Fizeram grandes progressos ao longo do seu ano de estreia e, embora tenhamos de ser realistas quanto aos objetivos e expectativas para eles em 2025, é uma grande oportunidade para ambos. Estou muito feliz por voltar a trabalhar com eles durante mais uma época completa e acredito que merecem bem esta oportunidade.”