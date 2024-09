‘Grand Finale’ do WRC 2024 é no Monza Rally Show

Os carros e as estrelas do Campeonato Mundial de Ralis terminam a sua temporada em Monza.

O Monza Rally Show está de volta para celebrar os quatro anos da Pirelli como fornecedor único de pneus da categoria rainha dos ralis A temporada de ralis mundial de 2024 termina com um ‘Grand Finale’, de 6 a 8 de dezembro. O evento é promovido pela Pirelli, em conjunto com o promotor do WRC, a FIA e o Autodromo Nazionale Monza.

O Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, o Ford Puma Rally1 Hybrid e o Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid vão percorrer o Templo da Velocidade. Os carros das equipas Hyundai Shell Mobis WRT, M-Sport Ford WRT e Toyota Gazoo Racing WRT darão um espetáculo na sexta-feira e no sábado e competirão também no Master Show no domingo à tarde.

Nos dias anteriores, os carros do Rally 2 vão participar em 8 provas especiais, todas dentro do circuito, tal como sucedeu em 2020 e 2021 quando o WRC ali realizou ali a última prova do ano.

“Estamos muito satisfeitos por trazer o campeonato do mundo de ralis de volta a Monza, que consideramos a nossa casa”, comentou Terenzio Testoni, Diretor de Atividades de Ralis da Pirelli. “Para nós, será uma oportunidade de olhar para trás, para o nosso tempo como fornecedor exclusivo do WRC, quatro anos de sucesso, durante os quais aprendemos muito. Será também a ocasião para nos despedirmos do campeonato do mundo, reiterando que os ralis continuam a ser uma atividade importante para nós.”

“O regresso do Monza Rally Show é a melhor forma de terminar a época de 2024. – comentou Giuseppe Redaelli, presidente do SIAS Autodromo Nazionale Monza – Após as duas edições do Campeonato do Mundo em 2020 e 2021 e a última ronda do Campeonato Italiano em 2023, será um grande prazer celebrar a Pirelli juntamente com os campeões do WRC e as grandes estrelas do rali italiano, europeu e mundial num circuito totalmente renovado e pronto para oferecer um grande espetáculo”.