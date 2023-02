Grã-Bretanha ‘tenta’ colocar o Rali da Irlanda do Norte no WRC, mas não está fácil… | AutoSport

A Grã-Bretanha continua a tentar recolocar um seu rali no WRC, mas desta feita, pelo menos para já, o ‘velho’ RAC está ‘morto e enterrado’, e a ideia passa por uma prova de asfalto na Irlanda do Norte. Desta feita, totalmente no ‘Norte’, e não como foi em 2007 e 2009, na República da Irlanda e na Irlanda do Norte. Segundo o Dirtfish, abril é o deadline da decisão e caso consigam, é mais uma prova de asfalto, ficando por saber, caso entre a Irlanda do Norte, que prova de asfalto ‘cai’, porque é pouco provável que saia uma prova em pisos de terra para entrar outra de asfalto. E há ainda a Catalunha, que dificilmente fica muito mais tempo ausente do WRC. Os ralis de asfalto do Mundial, atualmente são a Croácia, Europa Central e Japão.

O problema dos organizadores do Rali da Grã Bretanha é o financiamento, entre 3.5 e 4 milhões de euros, isto num País que está à beira de uma recessão e a ‘quem’ o Brexit não parece estar a ter os efeitos desejados.

Este evento está ausente do calendário do WRC desde 2019, vai fazer quatro anos de fora, primeiro devido ao covid-19 depois à falta de fundos.

O País de Gales tem recebido a prova, até 2019, mas o foco está agora na Irlanda do Norte.

Pelos vistos o único problema é mesmo o dinheiro…