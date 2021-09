GP Itália de Fórmula 1: O regresso dos tifosi, 50% para ser exatos | AutoSport

Já se correu quatro vezes em Itália desde o início da pandemia de Covid-19, mas esta será a primeira vez que uma multidão significativa será autorizada a assistir a uma corrida. A épica corrida Monza do ano passado foi realizada à porta fechada, excepto para os trabalhadores, e depois Mugello uma semana mais tarde, teve a primeira venda de bilhetes de 2020.

As duas visitas a Imola tiveram ambas de abandonar os planos de ter fãs devido à evolução da situação da pandemia, mas agora regressamos a Monza com uma multidão, uma vez que as autoridades aprovaram 50% da capacidade para a corrida deste fim-de-semana.

E isso significa que os tifosi podem finalmente assistir a uma das corridas italianas em grande número. Eles também estarão interessados em fazer uma atmosfera especial no circuito icónico, tendo tido de assistir de longe desde 2019 e com a F1 a chegar de trás de um esforço espectacular dos fãs holandeses em Zandvoort.