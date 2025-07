Goodwood homenageia Colin McRae nos 30 anos do título mundial

O Festival of Speed 2025 homenageia Colin McRae no ano em que se cumprem três décadas do seu título Mundial de Ralis, em 1995

O Festival of Speed, que decorre até 13 de julho, celebra a carreira extraordinária de Colin McRae, o primeiro piloto britânico a vencer o Campeonato Mundial de Ralis (WRC). Em destaque está uma coleção de viaturas emblemáticas da sua carreira, assinalando o 30.º aniversário do seu título de 1995.

Celebração de uma Lenda dos Ralis

Goodwood presta homenagem à notável carreira de Colin McRae, que ao longo de uma carreira impressionante que se estendeu de 1985 ao início dos anos 2000, alcançou 25 vitórias no WRC e mais de 40 pódios, estabelecendo novos padrões no mundo dos ralis, não tem pelo seu currículo, mas maioritariamente pelo espetáculo que dava nos troços. Não havia ninguém que passasse mais a emoção dos ralis aos adeptos do que Colin McRae.

O seu momento de viragem ocorreu em 1995, quando garantiu o título do Campeonato Mundial de Ralis ao volante do Subaru Impreza 555, triunfando sobre o colega de equipa Carlos Sainz, num final de temporada dramático que rapidamente o consagrou como um dos maiores pilotos de ralis de todos os tempos.

McRae continuou a desafiar os limites do desporto com as equipas de fábrica da Ford e Citroën, onde a sua determinação implacável e estilo de condução espetacular desempenharam um papel crucial na conquista de múltiplos títulos de construtores — incluindo o primeiro da Citroën em 2003.

Viaturas emblemáticas em exibição

Para assinalar o 30.º aniversário do seu campeonato de 1995, o Festival of Speed honra McRae com uma homenagem especial, reunindo algumas das viaturas mais significativas da sua carreira, nomeadamente:

Subaru Impreza 555 de 1995: o carro com o qual garantiu o título mundial.

Subaru Legacy de 1993: da sua vitória no Rali da Malásia.

Subaru Impreza de 1997: que dominou o Rali RAC.

Ford Focus WRC de 2001: que personificou os seus últimos anos no topo do desporto.

A celebração de Colin McRae junta-se às festividades dos 75 anos da F1, que incluirão aparições de Alain Prost, Mario Andretti, Nigel Mansell, bem como designers influentes e campeões lendários. O Festival of Speed também recorda o verão de ’95, com Carl Fogarty a reunir-se com a sua Ducati 916.

Esta homenagem a uma figura tão icónica como Colin McRae no Festival of Speed sublinha a importância do evento como um ponto de encontro para os entusiastas do desporto motorizado, celebrando não só a velocidade e a tecnologia, mas também as personalidades que moldaram a história do automobilismo. A sua influência perdura, inspirando novas gerações de pilotos e fãs em todo o mundo.