GNR apela: “adequar a postura de forma a que o Rali de Portugal não seja fonte de contágio Covid-19” | AutoSport

Este ano o Rali de Portugal será bem diferente dos últimos anos, pois não vai poder haver, nem de perto o mesmo número de espectadores na prova. A GNR vai, como tem sido hábito, montar uma operação especial para o Rali de Portugal, este ano, algo diferente, pois para além da normal segurança dos espectadores, criando-lhes condições para se manterem afastados do perigo, este ano o perigo é duplo, pois o coronavírus “anda aí” e é muito importante que se reduza ao mínimo a probabilidade de contágios.

De acordo com o Tenente Coronel da GNR, Rui Silva: “A GNR tem desenvolvido uma operação durante o Rali de Portugal de acompanhar o público no acesso às zonas espetáculo, onde possam usufruir em segurança do Rali de Portugal. Este ano com as medidas determinadas pela DGS, fruto da pandemia, temos que ter outras preocupações, quanto ao distanciamento e também as regras de segurança habituais do rali.

O que pedimos ao público é que respeitem as Zonas Espetáculo e se verificarem que não há condições para aceder a uma qualquer ZE, procurem outras. Este ano as ZE vão ter uma forte redução de público, pelo que apelamos a um comportamento responsável por parte dos adeptos, e que procurem outros locais e não se espalhem ao longo dos troços e das classificativas”, disse.

Já o Major Francisco Martins, da mesma corporação, apela aos adeptos para que o Rali de Portugal não seja uma fonte de contágio da Covid-19: “À semelhança do que temos feito nas edições anteriores, pretendemos que o público tenha todas as condições para poder ver o rali, sendo que este ano com a imposições trazidas pela DGS, aquilo que nos importa é condicionarmos a nossa ação de forma a facilitar a movimentação do público.

Aquilo que vamos fazer, nos locais em que o histórico nos diz que vai existir mais probabilidade de aglomeração de público, vamos começar a nossa ação mais cedo, de modo a acompanhar o público que se queira dirigir para esses locais, lembrando que as pessoas que se dirigirem para esses locais devem cumprir escrupulosamente as indicações dos militares da GNR que estiverem no local, ou por outros elementos da organização, mas também perceberem que a pandemia não acabou, infelizmente, e por isso temos de adequar a postura de todos de forma a que o Rali de Portugal, o maior evento desportivo nacional, não seja uma fonte de contágio da Covid-19.

O que é importante todos percebermos é que a imagem de Portugal vai ficar dependente da atuação de todos nós. Sejam eles participantes, público ou mesmo a GNR, no âmbito do cumprimento da medidas da DGS, mas também dos pressupostos de segurança que têm de ser cumpridos, para que a imagem de Portugal aos olhos do mundo, permaneça de acordo com o que tem sido, principalmente desde que regressou ao Norte, com muita afluência de público, e que leve o bom nome dos portugueses por esse mundo fora duma forma que só os portugueses o sabem fazer.

Este ano mais do que nunca, é importante que como portugueses, saibamos transportar essa imagem de Portugal além fronteiras, de uma forma ordeira, coordenada, sem aglomerações excessivas de pessoas, que permitam que a pandemia se propague duma forma desmedida. Portanto, o que apelamos é exatamente a isso, que todos nós saibamos levar a imagem de Portugal além fronteiras da forma como sempre fizemos, que é a melhor possível”, disse.