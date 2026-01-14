Gil Membrado, aos 18 anos, ruma ao Mundial de Ralis

Enquanto Portugal continua a sua longa travessia do deserto de pilotos no WRC, em Espanha trabalha-se para detetar talentos, e dão-lhes oportunidades. É o que vai suceder com Gil Membrado, que aos 18 anos e três meses, inicia em 2026 a sua primeira temporada completa no Mundial de Ralis, tornando‑se o atleta Red Bull mais jovem de sempre na categoria.

O piloto catalão, oriundo de Olost e atual campeão de Espanha de Ralis de Terra, recebe orientação direta de Carlos Sainz e representa o Rallye Team Spain, programa de promoção de talentos da Real Federação Espanhola de Automobilismo (RFEdA).

Calendário com sete provas entre Junior WRC e WRC3

Membrado competirá num Ford Fiesta Rally3 preparado pela M-Sport, ao lado do co‑piloto Adrián Pérez, em sete eventos. O programa abrange as cinco provas do Junior WRC — Suécia, Croácia, Portugal, Finlândia e Chile — e duas jornadas adicionais do WRC3 nas Canárias e na Sardenha. Esta combinação permite ao estreante acumular experiência em neve, terra e asfalto.

A equipa PAST, com quem Membrado conquistou o título nacional em 2025, coordena a preparação internacional. O projeto visa construir uma base sólida antes de eventuais progressões no campeonato. Gil Membrado, logicamente, está nas ‘nuvens’: “Estou muito entusiasmado por poder começar no Mundial de Ralis. Um sonho tornado realidade, sem dúvida. Estou muito orgulhoso de dar este passo tão importante na minha carreira com o impulso da Red Bull, da Real Federação Espanhola de Automobilismo e da PAST. É uma honra para mim poder aprender e trabalhar diretamente com o meu ídolo, Carlos Sainz, que está a ajudar‑me muito em todos os sentidos. Vou fazer tudo para tirar o máximo partido de uma grande oportunidade como esta.”