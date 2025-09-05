François-Xavier Demaison (Hyundai) “resultados não refletem a performance do nosso carro”

Muitas vezes os três pilotos da Hyundai se queixam das dificuldades de encontrar, e depois fazer funcionar os acertos de afinação dos seus carros, e isso é algo transversal. A equipa está determinada a alcançar resultados mais fortes no Chile – um rali que ainda não conseguiu conquistar, mas as constantes queixas dos pilotos quanto à falta de confiança nos carros, tem sido recorrente.

“Não há como negar que este foi um rali difícil para nós [no Paraguai], com muitos altos e baixos”, disse o diretor técnico da Hyundai, François-Xavier Demaison. “Os resultados não refletem a performance do nosso carro este fim de semana, mas as nossas equipas tiveram claramente dificuldades com a afinação e outros problemas mecânicos, bem como com os furos.

Por causa disso, decidimos retirar o carro do Adrien para ter mais liberdade nas nossas opções de afinação para o Rali do Chile. Embora ainda haja pontos positivos a retirar – somámos pontos sólidos, e o campeonato de pilotos ainda está em aberto –, todos estão determinados a ter um fim de semana melhor no Chile.”

A explicação para o ‘abandono’ de Fourmaux é simples: Muitas das peças usadas pelas equipas, por exemplo, diferenciais, têm de ser usadas em ‘séries’ pré-determinadas de provas, e não podem ser ‘mexidas’, alteradas.

Com o ‘abandono’, Fourmaux fica com a possibilidade de alterar as configurações de afinação e isso pode ter impacto na sua prova.