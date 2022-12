François Delecour vai correr no Rali de Monte Carlo… pela 24ª vez | AutoSport

Apesar da sua carreira nos ralis se ter iniciado em 1981 – leu bem – 1981, 41 anos depois François Delecour continua a ‘fazer’ ralis, e desta feita vai correr no Rali de Monte Carlo ao volante de um Skoda Fabia Rally2 da Toksport WRT. Como navegador terá Sabrina de Castelli e pela frente tem três dias de testes para se poder habituar ao carro.

O francês disputou o Monte Carlo do ano passado num Alpine A110 Rally RGT, tem feito maioritariamente provas regionais em França com vários tipos de carros, Renault Clio Rally4, Alpine A110 Rally RGT, Ford Escort RS 2000 MKII, Porsche 991 GT3 Cup e Subaru Impreza GT turbo, isto para só falar em 2022. Em 2021 esteve no Rallylegend, o mesmo que trouxe a Portugal em 2018, para o RallySpirit. Agora vamos voltar a vê-lo no Monte Carlo, o seu…24º

2000 – Peugeot 206 WRC, François Delecour, Rali de Portugal