François Delecour: “Imaginam o perigo que é? E a FIA, onde estão eles agora? | AutoSport

François Delecour e Sabrina de Castelli, no novo Skoda Fabia RS Rally2 continuam a fazer um bom Monte Carlo, uma prova onde o piloto se estreou há 39 anos. E venceu há 29! São neste momento 19º da geral, 11º dos RC2, 10º do WRC2, e lidera a Masters Cup, para ‘veteranos’. A idade não perdoa, mas a classe está lá toda. 60 anos e guiar a este nível no WRC não é para qualquer um.

Seja como for, o francês insurgiu-se contra os seus (muito provavelmente) compatriotas por atirarem água para o asfalto de modo a criar placas de gelo onde os concorrentes poderiam ‘cair’, como sucedeu com Thierry Neuville, que saiu de estrada na 5ª feira numa dessas zonas. E foram vários os que lhes sucedeu o mesmo, exatamente no mesmo sítio.

Toda a gente conhece o prestígio e a atmosfera do Rali de Monte Carlo, estas situações não são novas, mas Delecour estava muito zangado no fim do troço: “Esses cabrões são um monte de merda. Eu fui avisado, mas também fui bater no aterro. Não acham que os pilotos já apanham suficientes armadilhas? Imaginam o perigo que é? Eles atiram água para fazer gelo. E a FIA, onde estão eles agora, o que estão eles a fazer? (ndr, disse Delecour, zangado por causa da multa de 1.500 euros que sofreu pelo facto dos seus mecânicos terem lavado o seu Skoda no parque de assistência) Vejam o que se passa e o perigo que estas pessoas representam. Isto não tem nada a ver com ralis!”, disse, bem zangado.