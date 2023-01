François Delecour: “Em 2023 vamos fazer um esforço para correr no Monte-Carlo com um Rally1” | AutoSport

François Delecour está determinado em correr com um carro de especificação Rally1, depois da sua participação e triunfo na Masters Cup no Rallye Monte-Carlo.

O francês, de 60 anos, terminou em segundo lugar na temporada de 1993 do WRC e acumulou quatro vitórias à geral no Mundial de Rali, a primeira em Portugal 1993, ao longo da sua carreira. A sua última campanha foi um programa no WRC 2002 como piloto de fábrica a tempo inteiro da Mitsubishi, mas depois disso tem permanecido ativo ao volante de vários carros.

O apaixonado francês começou o seu 24º Rallye Monte-Carlo no início deste mês a bordo do novo Skoda Fabia RS Rally2, ganhando Masters, ao mesmo tempo que terminava num respeitável 10º lugar do WRC2.

Delecour revelou que quase realizou a prova num dos Ford Rallye Puma1 da M-Sport, mas as suas esperanças de um regresso ao topo foram postas de lado simplesmente porque a equipa britânica não tinha carros suficientes disponíveis.

Agora, Delecour sente que será o ano em que poderá riscar esse item da sua ‘bucket list’:

“No próximo ano vamos fazer um grande esforço para fazer o Monte-Carlo com um Rally1”, disse Delecour ao WRC.com. “Este ano estava quase pronto, mas no último momento Malcolm [Wilson, dono da M-Sport] disse-me: ‘François, não tenho carros, lamento muito’. “Seria muito interessante comparar e ver se eu [ainda] tenho a velocidade. Tínhamos o orçamento para o fazer”.