François Delecour acidentado, 30 anos depois do ‘Ferrari amarelo’

30 anos depois, novo acidente grave de François Delecour, desta vez mais impressionante pela foto do que verdadeiramente pelas lesões. Foi o próprio francês que partilhou na sua rede social uma fotografia do seu rosto após um acidente de bicicleta. Fraturou a face, uma vértebra, e já não vai correr no Rallye de Saint-Yrieix que estava previsto para 14-15 de setembro, onde iria participar num Peugeot 207 S2000.

“durante uma saída com a minha moto, sofri uma forte queda depois de tentar enrolar a minha camisola no guiador, que ficou preso na forquilha quando descia a alta velocidade. Felizmente, graças ao sistema de localização do meu telemóvel e à reação dos meus amigos e familiares, fui encontrado e evacuado para o hospital. Fui encontrado e tratado rapidamente. O resultado foi uma vértebra quase certamente fraturada, várias fraturas no rosto, mas … Estou bem-disposto! Infelizmente, não vou participar no rali de Saint-Yrieix. Estou muito desiludido por não participar, tanto mais que o meu amigo Franck Chaput tinha feito tudo para que eu conduzisse este carro novo”, escreveu.

Volta depressa e as melhoras!

Há 30 anos, em 1994, depois de vencer o Rali de Monte Carlo e desistido em Portugal, um mês depois esteve envolvido num grave acidente de viação, quando o Ferrari F40 amarelo foi atingido, curiosamente por um piloto de rali amador que treinava para um evento local. Delecour sofreu lesões graves na perna e foi forçado a falhar as quatro rondas seguintes do WRC. Voltou à ação na Finlândia e terminou em quarto lugar, antes de se retirar dos dois últimos eventos do ano.