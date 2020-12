Franco Morbidelli: “Erros ‘custam’ mais no WRC do que no MotoGP”

Franco Morbidelli, piloto do MotoGP, correu no passado fim de semana no Rali de Monza aos comandos deu m Hyundai i20 R5. O melhor que conseguiu em troços foi um 29º lugar entre 46 R5. Terminou a prova no 39º lugar da geral, entre 44 RC2. O resultado, como se calcula, era o que menos importava: “Foi duro com a neve. Num dos troços relaxei, e tive de voltar a Monza num reboque”, revelou: “nos ralis paga-se muito com os erros, não é preciso muito para sair do filme. O ambiente nos ralis é mais rústico que no MotoGP, mas é fascinante. Tem um charme diferente das motos, e há mesmo muita paixão”