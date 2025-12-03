Fourmaux testa evolução do Hyundai i20 N Rally2 para 2026

Adrien Fourmaux e Alex Coria realizaram testes de desenvolvimento do Hyundai i20 N Rally2, em Saint-André-de-Rosans, no sudeste de França. A sessão faz parte do programa de evolução do carro Rally2 da marca sul-coreana para 2026, conduzido pela BRC Racing Team, parceira da Hyundai Motorsport no desenvolvimento e produção do modelo.​​

Este teste surge num momento crucial para a Hyundai, que confirmou a sua participação no WRC em 2026, mas enfrenta incertezas quanto ao futuro a partir de 2027, quando entrarão em vigor os novos regulamentos técnicos WRC27. Cyril Abiteboul, presidente da Hyundai Motorsport, já admitiu que a equipa não desenvolverá um carro inteiramente novo para os regulamentos WRC27, considerando antes a possibilidade de competir com uma versão evoluída do i20 N Rally2.​

O i20 N Rally2 já recebeu uma atualização significativa com a versão Step2, apresentada pela Hyundai Motorsport Customer Racing para o Campeonato Europeu de Ralis (ERC). As melhorias focaram-se em opções de diferencial, caixa de velocidades de relações curtas e geometria de suspensão atualizada.​

Fourmaux como piloto de desenvolvimento

A escolha de Adrien Fourmaux para conduzir os testes não é surpreendente. O francês, contratado pela Hyundai Motorsport para a temporada de 2025 no programa Rally1, terminou o ano em grande forma, e a sua experiência tanto em Rally1 como em Rally2 torna-o num piloto valioso para o programa de desenvolvimento.​

A Hyundai procura tornar o seu Rally2 mais competitivo, especialmente em asfalto, área onde o carro tem mostrado margem para evolução. Caso a FIA estabeleça uma equivalência de desempenho adequada entre os carros WRC27 e os Rally2, a Hyundai poderá manter-se na categoria principal do WRC com uma versão evoluída do i20 N Rally2 a partir de 2027, como já foi referido.