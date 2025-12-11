Fourmaux (Hyundai) e Solberg (Toyota) ‘trabalharam’ para o Rali de Monte-Carlo

Adrien Fourmaux e Oliver Solberg testaram os seus Rally1 no Rallye National Hivernal du Dévoluy, prova de asfalto francês com 125 km em condições mistas de chuva e neve, realizado dias após o final da temporada no WRC.

O evento serviu de preparação para a abertura do campeonato de 2026, em Monte-Carlo, de 22 a 25 de janeiro.

A prova monegasca não tem tido muita neve e gelo, mas… nunca se sabe e os testes ficam adiantados.

Fourmaux, da Hyundai Motorsport, celebrou a vitória por 14,7 segundos sobre Solberg no i20 N Rally1 Evo atualizado, vencendo seis troços. Marca um ano da sua estreia na categoria máxima e foca progressos em superfícies escorregadias, fraqueza da Hyundai em 2025: “O plano era melhorar o carro em pisos molhados e escorregadios. Tivemos Oliver para comparar e trabalhámos as fraquezas. Foi positivo. Ainda há trabalho, mas Monte-Carlo não é amanhã e temos dias de testes pelo meio. O carro vai na direção certa”, afirmou Fourmaux. Cyril Abiteboul, diretor da equipa, confirmou que o Dévoluy ‘orienta’ os jokers de homologação de inverno.

Solberg adapta-se ao GR Yaris Rally1 em asfalto

Solberg, que sobe ao Rally1 da Toyota Gazoo Racing em 2026, disputou a sua primeira prova de asfalto no GR Yaris Rally1, vencendo quatro troços. Apesar de nervos iniciais, ganhou clareza sobre as necessidades do carro e da sua pilotagem: “Estava mais nervoso que excitado. A sensação em asfalto é diferente. Em terra é natural, mas aqui preciso compreender a aerodinâmica e confiar na aderência. Comecei com a afinação básica, mas agora sei o que quero”, admitiu o sueco, que fará mais um teste de asfalto antes de Monte-Carlo.

FOTO @WRC